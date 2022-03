Nagelsmann spürt BVB-Atem - Tolisso und Goretzka auf Bank

Trainer Julian Nagelsmann will unbedingt mit einem Heimsieg des FC Bayern München gegen Union Berlin in die zweiwöchige Länderspielpause gehen.

Er spüre den Atem von Verfolger Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga «wieder mehr im Nacken als in den letzten fünf Wochen», sagte Nagelsmann angesichts des auf vier Punkte geschrumpften Vorsprungs auf den Tabellenzweiten.

Darum sei die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ein «bedeutendes Spiel». Die Bayern hatten zuletzt gegen Leverkusen und Hoffenheim jeweils nur unentschieden gespielt. Gegen Union muss Nagelsmann in der Abwehr Niklas Süle (Muskelfaserriss) und Benjamin Pavard (Corona) ersetzen. «Wir werden etwas umbauen müssen», sagte der Bayern-Coach. Dayot Upamecano wird für Süle ins Abwehrzentrum kommen. Für Pavard soll wohl Tanguy Nianzou in der Dreierkette auflaufen.

Torjäger Robert Lewandowski ist nach einer leichten Knieblessur einsatzfähig. «Lewy war sehr gut drauf», berichtete Nagelsmann vom Training. Corentin Tolisso kehrt nach einer Muskelverletzung in den Kader zurück. Auch Nationalspieler Leon Goretzka wird nach über drei Monaten wieder auf der Bank sitzen, soll aber noch nicht spielen.