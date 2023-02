Nagelsmanns Matchplan gegen Bochum mit Paris-Blick

Er schreibe immer «als Botschaft» einen Drei- oder Vierzeiler über den Matchplan für die anstehende Partie, verriet der Trainer. «Und da steht jetzt: Für zwei Wettbewerbe das Spiel.» Es geht für die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena also um eine möglichst perfekte Einstimmung auf das Achtelfinal-Hinspiel drei Tage später in Frankreichs Hauptstadt. In der Hinrunde gab es ein 7:0-Schützenfest in Bochum, das inzwischen aber den Trainer ausgetauscht hat.

«Wir müssen aus den Köpfen kriegen, dass wir nur an Paris denken. Wir brauchen Rhythmus, wir brauchen Selbstvertrauen, weil wir nicht so mega im Flow waren die letzten Wochen und alles in Grund und Boden spielen», erläuterte Nagelsmann. Die Tabellenführung in der Liga soll unbedingt behauptet werden, um sich anschließend in Ruhe auf PSG konzentrieren zu können. «Eine Entscheidung in der Gegenwart hat immer Einfluss auf die Zukunft. Wir beeinflussen gegen Bochum ein Champions-League-Spiel mit», sagte der Bayern-Coach.

Nagelsmann kündigte an, dass Nationalspieler Leon Goretzka den gesperrten Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld ersetzen werde. «Leon hat die gleichen Aufgaben, aber eine andere Körperlichkeit», erklärte Nagelsmann. Ausfallen wird weiterhin Ryan Gravenberch. «Das Spiel kommt zu früh», sagte Nagelsmann. Gravenberch soll gegen Paris wieder im Kader stehen. Einsatzfähig sind nach ihrem Fehlen in Wolfsburg wieder Abwehrspieler Dayot Upamecano und Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting.