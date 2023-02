Schalke-Coach über Fan-Stimmung: Kann ausschlaggebend sein

«Die letzten 20 Minuten in Gladbach war es ein Heimspiel für uns. Das war einfach fantastisch», sagte Reis mit Blick auf die Stimmung im Gästeblock beim 0:0 am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach. «Das kann auch ausschlaggebend sein, wie die Mannschaft dann hier auftritt.» Schalke hat vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und wartet seit dem 9. November auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga.