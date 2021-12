Schmadtke stärkt Wolfsburg-Coach Kohfeldt

«Die Überzeugung ist da. Er ist sehr klar in seinen Analysen», sagte der Geschäftsführer Sport dem «Kicker». Nach sechs Niederlagen in der Fußball-Bundesliga und der Champions League denken die Wolfsburger kurzfristig über ein Trainingslager im Januar in Südeuropa nach. «Eine andere Atmosphäre, ein angenehmeres Klima: Wir ziehen das in Erwägung», sagte Schmadtke.

Die Wolfsburger müssen am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat1 und DAZN) im letzten Hinrunden-Spiel beim FC Bayern München antreten.