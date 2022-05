SGE-Sportvorstand Krösche fordert Erfolge in der Bundesliga

«Es ist sicherlich so, dass wir es in der Bundesliga nicht geschafft haben, an die Grenzen zu kommen. Das ist etwas, was diese Saison so ein bisschen das Problem war», sagte der 41-Jährige im TV-Sender Bild.

Das Team von Trainer Oliver Glasner hat die Teilnahme am internationalen Geschäft über die Bundesliga verpasst, könnte aber als Europa-League-Sieger im Finale am 18. Mai in Sevilla gegen Glasgow Rangers in die Champions League einziehen. «Wir haben es in Europa immer wieder geschafft, auf einem Toplevel zu sein, und in der Bundesliga nicht», sagte Krösche. «Wir lernen ja daraus, die Jungs lernen ja daraus. Im nächsten Jahr sollte es ein weiterer Schritt sein, dass die Mannschaft in der Bundesliga konstant ihre Leistung bringen kann.»

Selbst wenn die Eintracht in Sevilla den Titel holen sollte, werde man die Transferstrategie nicht verändern. «Gleichzeitig muss man auch ehrlicherweise sagen: Sollten wir die Europa Legaue gewinnen, wäre das ein Meilenstein für die künftige Ausrichtung», sagte Krösche.