Sieg und Niederlage für Dortmund beim «Christmas Cup»

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit einer Niederlage in den Weihnachtsurlaub verabschiedet.

Der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga unterlag in Bukarest beim «Christmas Cup» im zweiten Spiel AC Florenz mit 0:2. Die Treffer für die Italiener erzielten Rolando Mandragora (35.) und Giacomo Bonaventura (39.). Der Dortmunder Antonius Papadopoulos sah zudem die Rote Karte.

In der ersten Partie hatte WM-Fahrer Giovanni Reyna den BVB gegen Rapid Bukarest zum 2:1 geführt. Der amerikanische Nationalspieler erzielte bei dem Turnier mit Spielen über zweimal 30 Minuten mit einem sehenswerten Distanzschuss den Siegtreffer (50.) für den BVB. Zuvor hatte Drittligaspieler Ole Pohlmann die Gäste in Führung gebracht (12.). Der dreimalige rumänische Meister kam durch Alexandru Ionita (27.) zwischenzeitlich zum Ausgleich.

Vor dem am Montag beginnenden Weihnachtsurlaub traten die Dortmunder mit einigen WM-Teilnehmern und fast zwei total unterschiedlichen Teams an. Niklas Süle, Mats Hummels und Marco Reus waren in der rumänischen Hauptstadt nicht dabei.