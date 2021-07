Suat Serdar verzichtet wegen Hertha auf Olympia

Neuzugang Suat Serdar hat für einen optimalen Einstand bei Hertha BSC auf das besondere Erlebnis Olympia verzichtet.

«Natürlich will man auch die Olympischen Spiele mitspielen, das ist etwas Besonderes für jeden Sportler», sagte der von Absteiger FC Schalke 04 zum Berliner Fußball-Bundesligisten gekommene Offensivspieler. «Aber ich bin neu in dem Verein. Ich möchte alles mitnehmen, die Vorbereitung und die Testspiele. Sodass ich ab dem ersten Spieltag voll in der Mannschaft drin bin.»

Olympia-Coach Stefan Kuntz hatte den 24-Jährigen auf seiner Wunschliste für Tokio. «Suat war auch fein damit», berichtete Sport- Geschäftsführer Fredi Bobic. Doch nach eineinhalb schwierigen Jahren bei Schalke habe der Neuzugang auch signalisiert: Er wolle sich bei Hertha komplett integrieren, die Jungs und den Trainer kennenlernen. «Es hat schon lange Zeit gebraucht», sagte Serdar selbst am Dienstag im Hertha-Trainingslager in Neuruppin zur Verarbeitung der Abstiegssaison mit Schalke.