Terzic über Reus und Hummels: «Wissen, wie wichtig sie sind»

Beide waren am Mittwoch beim 1:0 gegen Chelsea in der Champions League nicht zum Einsatz gekommen. «Wir wissen um den Stellenwert, den die beiden haben. Wir wissen, wie wichtig sie sind», sagte Terzic am Freitag. Beide würden in dieser Saison noch wichtige Rollen spielen: «Wir haben noch so viele Aufgaben zu bewältigen. Dabei müssen wir uns auf jeden verlassen können und insbesondere auch auf Marco und Mats.»

Insbesondere Reus (33) könnte bereits am Sonntag gegen Hertha BSC wieder von Beginn an für den BVB spielen. Hummels (34) kam in diesem Jahr erst in zwei Pflichtspielen von Beginn an zum Einsatz. Auch in den vergangen beiden Bundesligaspielen gegen Freiburg und Bremen saß er dagegen wie auch gegen Chelsea nur auf der Bank. Bei beiden Spielern laufen die Verträge im Sommer aus.