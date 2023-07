Union Berlin schlägt Rapid Wien mit 3:0

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat in einem Testspiel gegen Rapid Wien einen klaren Sieg gefeiert.

Nachdem der Champions-League-Teilnehmer die durchaus brisante Verpflichtung von Herthas Rekordeinkauf Lucas Tousart bekannt gegeben hatte, bezwangen die Eisernen das österreichische Hauptstadt-Team mit 3:0 (0:0). Mit zwei Toren hatte Kevin Behrens maßgeblichen Anteil am zweiten Sieg der Mannschaft von Trainer Urs Fischer in der Vorbereitung auch auf die erste Saison in der europäischen Meisterklasse.

Behrens traf vor über 17 000 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei in der 53. und 74. Minute. Zudem war David Fofana (56.), Leihgabe vom FC Chelsea, erfolgreich. Schon zur Pause nahm Fischer reichlich Wechsel vor, im zweiten Spielabschnitt zeigte seine Mannschaft eine sehr überzeugende Leistung gegen den Tabellenvierten der österreichischen Liga in der vergangenen Saison.

Bis zur 60. Minute und der beruhigenden 2:0-Führung ließ der Schweizer Coach seinen Kapitän Christopher Trimmel auf dem Platz. Der 36 Jahre alte rechte Verteidiger war im Sommer 2014 von Rapid Wien zu Union gewechselt und hat noch immer sehr gute Verbindungen zu seinem ehemaligen Club.

Test gegen Kiel am Samstag

Für die Unioner war es eine gute Einstimmung nach der Niederlage zuletzt beim FC Zalaegerszegi in Ungarn. Zuvor hatte es einen Sieg beim FSV Luckenwalde gegeben. Trainer Fischer klatschte nach dem Schlusspfiff mit einem breiten Lächeln seine Assistenten ab.

Am kommenden Samstag steht nach dem erfolgreichen Heim-Debüt in der Vorbereitung auf die neue Saison ein Testmatch gegen Holstein Kiel an, ehe es am 5. August ebenfalls daheim gegen Atalanta Bergamo geht. Dann dürfte auch Tousart dabei sein, der einst für 25 Millionen von Olympique Lyon zu Hertha BSC gewechselt war.