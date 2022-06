Vertrag bis 2024: Erfolgstrainer Baumgart verlängert in Köln

«Wir waren schon länger klar miteinander. Aber wir haben bewusst gewartet, bis alle da sind. Wichtig ist, dass wir nicht nur Erfolg hatten, sondern auch Spaß», sagte Baumgart: «Ich bin sicher: Das Projekt ist noch nicht zu Ende.»

Geschäftsführer Christian Keller erklärte: «Auch, wenn die Nachricht erwartet war, bleibt sie sehr positiv. Alle haben sich gefreut. Alle Spieler und alle Mitarbeiter, weil Steffen mit der zentrale Mensch dafür war, dass der FC so attraktiven Fußball spielt.»

Baumgart kam im Sommer 2021 vom Zweitligisten SC Paderborn nach Köln. Auch andere Vereine wie der FC Schalke 04, der Hamburger SV oder Hannover 96 hatten damals Interesse an ihm gezeigt. Der 50-Jährige führte den gerade erst in der Relegation geretteten FC mit ansehnlichem Fußball bis in die Conference League. Die Vertragsverlängerung hatte sich lange abgezeichnet, beide Seiten hatten öffentlich entsprechende Erklärungen abgegeben.