VfB-Profi Sosa schwärmt von Labbadia: «Der beste Trainer»

Trotz der angespannten Lage des VfB Stuttgart im Abstiegskampf redet Außenverteidiger Borna Sosa in den höchsten Tönen von Bruno Labbadia.

«Für mich ist er der beste Trainer, den ich bisher gehabt habe. Er hat uns viele wichtige Dinge gesagt. Ich habe jetzt schon viel von ihm gelernt», lobte der Kroate im Sky-Interview. «Er war ein Topspieler und ist ein Toptrainer. Ich hoffe, dass wir mit ihm zusammen lange arbeiten können.»

Wie lange er selbst noch beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten spielt, ist allerdings unklar. Der 25-Jährige bestätigte, dass er kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen gestanden hatte. «Sie wollten mich kaufen. Die Gespräche waren in der letzten Phase. Nur die Clubs mussten sich noch einigen. Das war aber nicht der Fall», sagte er.

Letztlich wollte der VfB ihn nicht ziehen lassen, wofür er dem Club aber alles andere als böse ist. «Ich verstehe den VfB zu 100 Prozent. Es ist schwierig, einen Spieler wie mich in den letzten Tagen der Transferperiode zu verlieren, weil du Ersatz kaufen musst.» Er wolle unbedingt, dass der VfB in der Bundesliga bleibe. «Dann schaue ich, was im Sommer passiert.»