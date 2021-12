Vor Duell in Berlin: Freiburg bangt um Schlotterbeck

Schlotterbeck hat sich in der Partie gegen die TSG Hoffenheim verletzt und wird vom Platz begleitet.

Die Chance auf einen Einsatz des am Knöchel verletzten Verteidigers in der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) liege bei «50 zu 50», sagte Trainer Christian Streich. «Wenn er fit ist, spielt er. Wenn er Probleme hat, spielt er nicht.»

Die Reise des Teams in die Hauptstadt sollte der U21-Europameister, der vergangene Saison an Union ausgeliehen gewesen war, jedenfalls mit antreten. Schlotterbeck hatte sich bei der 1:2-Pleite der Freiburger am Wochenende gegen 1899 Hoffenheim verletzt.