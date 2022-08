Düsseldorf holt zwei Rückstände in Braunschweig auf

In einer intensiven und zweikampfbetonten Partie kamen die Rheinländer nicht über ein 2:2 (0:0) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig hinaus. Die Düsseldorfer, die mit zwei Siegen in die Saison gestartet waren, holten nach den 0:1 in Sandhausen und dem 2:2 gegen Greuther Fürth auch am fünften Spieltag keine drei Zähler.

Die Hausherren belohnten sich in einem sehenswerten Duell für eine starke erste Halbzeit und gingen dank Robin Krauße (56. Minute) in Führung. Nur wenig später glich Nicolas Gavory (61.) aus, ehe Anton Donkor auf 2:1 (70.) stellte und dieses Mal die Gäste noch zügiger durch Marcel Sobottka (71.) den Ausgleich erzielten.

Die Eintracht erwischte den leicht besseren Start und ließ sich anmerken, dass die drei Punkte bestenfalls in Braunschweig bleiben sollen. Nach einem schönen Dribbling im Strafraum schoss Jan-Hendrik Marx (8.) auf das Tor und der Ball landete an der Latte. Auch Düsseldorf kam zu gefährlichen Aktionen: Dawid Kownacki verfehlte das Tor mit einem gefährlichen Schuss nur knapp (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff vereitelte Düsseldorfs Schlussmann Florian Kastenmeier glänzend einen Schuss von Eintracht-Angreifer Anthony Ujah.

Die Rheinländer kamen deutlich besser aus der Pause, doch Braunschweig wurde immer wieder gefährlich. Mit einem doppelten Aluminium-Treffer (64.) erschreckte die Eintracht die Gäste, ehe sie erneut trafen.