Eintracht Braunschweig holt BVB-Mittelfeld-Talent Pherai

Der 21-jährige Niederländer gab in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt für den BVB, spielte ansonsten aber in der zweiten Mannschaft in der 3. Fußball-Liga.

Die Dortmunder hatten ihn bereits als U17-Spieler von AZ Alkmaar verpflichtet, in Braunschweig unterschrieb Pherai einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2024. «Mit Immanuel bekommen wir einen sehr kreativen Akteur, der uns die nötigen Impulse aus dem Mittelfeld geben wird. Er ist sehr laufstark und selbst torgefährlich», sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann.