Felix Platte lässt Paderborn jubeln: 1:0 in Kaiserslautern

Der SC Paderborn hat sich dank Felix Platte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt und dem 1. FC Kaiserslautern die erste Saison-Niederlage beigebracht.

Das Team von Trainer Lukas Kwasniok gewann vor 33.098 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion mit 1:0 (0:0). Angreifer Platte erzielte das Tor in der 82. Minute mit seinem vierten Saisontreffer.

Die Pfälzer spielten dabei von der 50. Minute an zu zehnt, da Hendrick Zuck wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. Bis zur Pause lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Spiel. In der zwölften Minute köpfte Lauterns Boris Tomiak an die Latte, auf der Gegenseite verfehlte ein Kopfball Plattes das FCK-Tor knapp (33.).

Die mitentscheidende Szene ereignete sich dann in der 47. Minute: Kaiserslauterns Zuck foulte Sirlord Conteh, Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigte Zuck erst die Gelbe Karte und entschied auf Strafstoß. Er korrigierte sich aber nach Videobeweis auf Freistoß, weil das Foul knapp außerhalb des Strafraums stattfand - und bestrafte Zuck mit Rot. In Überzahl hatten die Paderborner etwas mehr von der Partie und Platte nutzte eine der wenigen Möglichkeiten der Gäste zum Siegtreffer.