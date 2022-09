HSV reist in WM-Spielpause in die USA

Wie der Club am Wochenende mitteilte, wird die Profi-Mannschaft nach dem Hinrunden-Abschluss in der 2. Liga gegen den SV Sandhausen (12. November, 13.00 Uhr/Sky) vom 13. bis zum 22. November nach Kalifornien reisen. Dort steht am 15. November (04.00 Uhr/MEZ) in Irvine unter anderem ein Testspiel gegen den Zweitligisten Orange County Soccer Club auf dem Programm.