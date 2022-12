Neue HSV-Verträge mit Boldt und Walter «auf der Zielgeraden»

«Wir sind auf der Zielgeraden, was die angestrebte Vertragsverlängerung mit unserem Vorstand Jonas Boldt betrifft. Die sportliche Entwicklung des HSV im Jahr 2022 ist positiv», sagte Jansen bei hsv.de.

Die Verträge mit Walter und seinen Assistenten wird anschließend der Vorstand verlängern. Solange die Zukunft Boldts unklar war, lag auch die Zusammenarbeit mit Walter über den 30. Juni 2023 hinaus aus Eis. «Auch hier gilt das, was ich eben gesagt habe. Wir haben Vertrauen», sagte Jansen über Walter.

Der umstrittene Aufsichtsratschef formulierte als Bilanz des Jahres 2022: «Entscheidend ist, was wir umgesetzt haben und was wir erreichen. Die sportliche Platzierung zur Winterpause ist ein guter Zwischenschritt.» Der HSV ist Tabellenzweiter und auf Aufstiegskurs. Jansen: «Und wir alle sind gefordert, die positive Spannung und Gier auch in den kommenden fünf Monaten zu halten und zu fördern. Jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten.»