Rostock feiert ersten Heimsieg: 2:1 gegen SV Darmstadt 98

Rostocks Thomas Meißner (l) klärt vor Darmstadts Luca Pfeiffer (r) per Kopf den Ball aus der Gefahrenzone.

Aufsteiger FC Hansa Rostock hat im dritten Anlauf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert.

Das Team von Trainer Jens Härtel bezwang den SV Darmstadt 98 mit 2:1 (1:0) und beendete die Erfolgsserie der Hessen. John Verhoek (19. Minute) und Lukas Fröde (86.) erzielten vor 14.000 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Mecklenburger. Tobias Kempe (66./Foulelfmeter) traf für die zuletzt dreimal ungeschlagenen Gäste.

Die nach dem 0:3 bei Werder Bremen auf fünf Positionen neu formierten Gastgeber verschliefen den Auftakt und hätten bereits früh in Rückstand liegen können. In der fünften Minute holte Neuzugang Fröde, der in der Länderspielpause vom Karlsruher SC ausgeliehen worden war, einen Kopfball von Lasse Sobiech von der Torlinie.

Hansa hatte in dem lebhaften Spiel die passende Antwort parat. Mittelstürmer Verhoek köpfte einen Freistoß von Nik Omladic völlig unbedrängt zur umjubelten Führung ein. Für den 32 Jahre alten Niederländer war es bereits sein dritter Saisontreffer.

Nach dem Wiederanpfiff verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen, benötigten allerdings einen Elfmeter zum Ausgleich. Hansa-Verteidiger Damian Roßbach foulte den eben erst eingewechselten Kempe. Der Mittelfeldmann ließ Hansa-Schlussmann Markus Kolke vom Punkt keine Chance. Rostocks Trainer Härtel reagierte mit offensiven personellen Wechseln. Das wurde belohnt. Fröde köpfte eine Ecke von Omladic aus Nahdistanz zum insgesamt verdienten 2:1 ein.