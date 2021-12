Schalke: Positive Corona-Tests bei Trainer und Vorstand

Ein routinemäißg durchgeführter Schnelltest bei Sportvorstand Peter Knäbel war ebenfalls positiv. Das Ergebnis eines PCR-Tests stehe noch aus.

Grammozis hatte wegen erkältungsähnlicher Symptome bereits die komplette Trainingswoche seiner Mannschaft verpasst. Vor dem positiven Abstrich, der am Donnerstag erfolgte, hatte es sowohl positive als auch negative Befunde gegeben. Grammozis hat nach Angaben des FC Schalke 04 seit dem 5:2-Heimsieg am vergangenen Spieltag gegen den SV Sandhausen keinen Kontakt mehr zur Mannschaft gehabt.

Dass Grammozis beim Training fehlte, habe sich nicht negativ auf die Arbeit der Mannschaft ausgewirkt, sagte Sven Piepenbrock, der den Chefcoach gemeinsam mit Mike Büskens in der Auswärtspartie beim FC St. Pauli am Samstag vertritt. «Die Jungs waren fokussiert», sagte der 39-Jährige. Via Telefon habe er viel Kontakt zu Grammozis gehabt. Auf die Frage, was für ihn durch den Ausfall von Grammozis neu sei, antwortete er auf der Pressekonferenz am Freitag mit einem Lächeln: «Neu ist, dass ich jetzt hier sitze und nicht beim Mittagessen bin.»

Personell hat Schalke vor dem Topspiel einige Probleme. So fallen unter anderen Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde, Marius Bülter, Salif Sané, Darko Churlinov und Torwart Ralf Fährmann aus.

Am Hamburger Millerntor (20.30 Uhr/Sky und Sport1) kommt es zu einem Duell ohne Cheftrainer: Wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion kann auch St. Paulis Coach Timo Schultz wie schon am vergangenen Wochenende nicht auf der Bank sitzen.