Skrzybski erlöst Holstein Kiel beim 1:0 über Sandhausen

Kiel (dpa)

Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Sonntag feierten die Norddeutschen vor 10.006 Zuschauern in einer durchschnittlichen Partie einen 1:0 (0:0)-Heimsieg über den SV Sandhausen.

Von dpa