Sportchef Kreuzer verlängert beim Karlsruher SC

«Mit dem Wiederaufstieg 2019 und dem dreimaligen Klassenerhalt haben wir in den letzten vier Jahren unsere sportlichen Ziele erreicht», sagte der 56-Jährige in einer Mitteilung des Fußball-Zweitligisten. «Gleichzeitig entwickeln wir auch den sportlichen Bereich des KSC personell und infrastrukturell kontinuierlich weiter, um so weiter konkurrenzfähig zu bleiben und die Basis für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.»

Kreuzer war bereits von 2011 bis 2013 Sportdirektor der Badener und ist nach Stationen beim Hamburger SV und dem TSV 1860 München im Dezember 2016 zu ihnen zurückgekehrt. Nach den ersten fünf Spieltagen dieser Saison liegen die Karlsruher in der Tabelle auf Rang zehn.