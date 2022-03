St. Pauli verpasst Sieg in Dresden: Remis trotz Chancen

Vor den unter Corona-Bedingungen maximal möglichen 16.000 Zuschauern hatte Christoph Daferner (20.) Dynamo Dresden in Führung gebracht. Der frühere Dresdner Simon Makienok (42.) schaffte den Ausgleich. Während St. Pauli vorerst auf Platz zwei vorrückte, bleiben die Sachsen auf Relegationsplatz 16.

Beide Teams begannen offensiv und hatten bereits in den ersten vier Minuten jeweils eine klare Chance. Guido Burgstaller (3.) scheiterte aber an Dynamos Torhüter Kevin Broll, der nach einigen Wochen Verletzungspause wieder in den Kasten zurückkehrte, und auch Dresdens Ransford Königsdörffer (4.) fand im Pauli-Keeper Nikola Vasilj seinen Meister. Danach überließ Dynamo den Gästen das Spiel und verlagerte sich auf sehr gefährliche Konter. Mit der Führung im Rücken übernahm dann Dresden mehr die Kontrolle und hatte weitere Möglichkeiten, bei denen Vasilj sein Können zeigen konnte. Als Dynamo gedanklich schon in der Pause zu sein schien, gelang Makienok nach einem Fehler von Broll der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich.

Nach der Pause war St. Pauli die klar bessere Mannschaft und dem 2:1 oft sehr nah. So trafen Daniel Kyereh (54.), Adam Dzwigala (57.) Eric Smith (84.) und Igor Matanovic (88.) nur Aluminium. Dynamo wurde nur mit gelegentlichen Kontern gefährlich.