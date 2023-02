Teuchert rettet Hannover 96: Remis in Regensburg

Hannover 96 hat die vierte Rückrunden-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga nacheinander beim abstiegsbedrohten SSV Jahn Regensburg gerade noch abgewendet.

Mit einem herrlichen Volleytreffer aus 16 Metern rettete Cedric Teuchert (88. Minute) den Niedersachsen kurz vor dem Ende ein Remis bei den Oberpfälzern. Die Regensburger verpassten nach ebenfalls drei Niederlagen in Serie beim 1:1 (1:0) den ersehnten Befreiungsschlag im Abstiegskampf und sind nun vorerst Tabellenvorletzter.

Sarpreet Singh (15.) hatte die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic vor 8112 Zuschauern in Führung gebracht. Bright Arrey-Mbi scheiterte dabei, eine Flanke von Leon Guwara im Strafraum mit der Hacke zu klären. Ron-Robert Zieler (55.) hielt die Hannoveraner dann mit einem gehaltenen Elfmeter von Andreas Albers, der zuvor von Sei Muroya gefoult worden war, in der Partie.

Der Einsatz der Regensburger stimmte. Es gab aber auf beiden Seiten Chancen. Die Kölner Torwart-Leihgabe Jonas Urbig zeichnete sich einige Male beim Jahn aus, der in der ersten Hälfte auch mehr Spielanteile besaß. Erst mit der Einwechslung von Sebastian Ernst entfachten die Gäste aus Niedersachsen mehr Druck. Ernst scheiterte in der 69. Minute auch freistehend mit einem Kopfball aus kurzer Distanz am Pfosten. Dann schlug Teuchert noch zu.