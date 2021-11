U21-Nationalspieler Schuranow verlängert Vertrag in Nürnberg

Der 19-Jährige habe seinen neuen Kontrakt unterzeichnet, teilten die Franken mit. Zur Vertragsdauer machte der Club wie gewohnt keine Angaben. «Für mich stand außer Frage, dass ich beim Club weitermachen möchte. Hier habe ich mich in den letzten Jahren immer stetig entwickelt und möchte noch weiter an mir arbeiten», wurde Schuranow in einer Mitteilung zitiert.

Der Stürmer spielte schon als Achtjähriger für die Nürnberger. Inzwischen hat der gebürtige Bamberger 28 Partien in der 2. Liga bestritten und dabei neun Tore für den FCN erzielt. «Erik identifiziert sich voll und ganz mit dem Club. Wir wissen aber und freuen uns auch, dass er noch weitere Entwicklungsschritte gehen wird», sagte Sportvorstand Dieter Hecking.