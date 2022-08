2:2 im Derby: Essen holt gegen Duisburg zwei Tore auf

Duisburg (dpa/lnw)

Rot-Weiss Essen hat in einem packenden Ruhrgebiets-Derby beim MSV Duisburg einen Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht und den ersten Punkt in dieser Drittligasaison geholt. Im ersten Fußball-Ligaspiel der beiden Traditionsclubs gegeneinander seit 15 Jahren trennten sich die West-Rivalen am Freitagabend in Duisburg 2:2 (2:0).

Von dpa