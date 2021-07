DFB terminiert Nachholspiele des MSV Duisburg in der 3. Liga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Nachholspiele des Drittligisten MSV Duisburg neu angesetzt. Wie der Verband am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, spielen die Duisburger am 8. August (13.00 Uhr/MagentaSport) daheim gegen Aufsteiger TSV Havelse. Zehn Tage später bestreitet der MSV seine zweite Nachholpartie. In einem Abendspiel gastieren die Zebras am 18. August beim Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück (19.00 Uhr/MagentaSport). Duisburg musste wegen einer Mannschaftsquarantäne die ersten beiden Spieltage absagen. Es standen keine 16 Spieler zur Verfügung.