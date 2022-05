FC Kaiserslautern trennt sich von Trainer Antwerpen

Der 50-Jährige soll bei den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden am 20. und 24. Mai nicht mehr auf der Bank sitzen, wie Sport1 und «Rheinpfalz» berichteten. Antwerpen war nach zuletzt drei Niederlagen in Serie stark in die Kritik geraten, hatte am Vormittag aber noch betont, an einen Verbleib zu glauben. Die Pfälzer hatten die Trennung am Abend noch nicht bestätigt.

Als möglicher Nachfolger Antwerpens wird auch Ex-Nationalspieler und 2014er-Weltmeister Miroslav Klose gehandelt. Der «Express» hatte berichtet, dass der Name Klose am Rande der 0:2-Niederlage der Pfälzer bei Viktoria Köln die Runde gemacht habe. Angeblich wolle die regionale Investorengruppe, die 33 Prozent der Anteile an der FCK-Kapitalgesellschaft hält, Klose als Antwerpen-Ersatz installieren. Dieser soll sich nach Sport1-Informationen mit Geschäftsführer Thomas Hengen wegen eines möglichen Wechsels zum FC Schalke 04 gestritten haben.