Handball-Nationalspieler Reichmann wechselt in dritte Liga

Nationalspieler Tobias Reichmann wechselt zum Handball-Drittligisten TV Emsdetten. Der 34-Jährige, der zuletzt in der Bundesliga für die MT Melsungen gespielt hat, soll den Neuanfang beim Verein aus dem Münsterland prägen und einen großen Teil zum anvisierten Aufstieg beitragen. Reichmann, der 2016 mit der DHB-Auswahl Europameister und Olympia-Dritter wurde, erhält in Emsdetten einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit.

