Ikone Dietz sorgt sich um MSV Duisburg: «Tut sehr weh»

Duisburg (dpa/lnw)

Bernard Dietz, Vereinsikone des MSV Duisburg, ist angesichts der sportlichen Talfahrt des Fußball-Drittligisten in großer Sorge um den Traditionsclub. «Der MSV Duisburg gibt ein trauriges Bild ab. Es tut sehr weh, ich mache mir Sorgen um den Verein», sagte Dietz der «WAZ» (Freitag). Der MSV hatte am Mittwoch beim 0:5 gegen Tabellenführer 1. FC Magdeburg seine höchste Saisonniederlage kassiert, rangiert in der Abstiegszone und muss den ersten Absturz der Vereinsgeschichte in die viertklassige Regionalliga West befürchten.

Von dpa