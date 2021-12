Innenministerium würdigt Fans nach Spielabbruch in Duisburg

Berlin (dpa)

Das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium hat die Reaktionen nach dem rassistisch bedingten Spielabbruch in der 3. Fußball-Liga als «vorbildhaft» gewürdigt. Ein Ministeriumssprecher hob am Montag in Berlin vor allem das Verhalten der Fans in Duisburg hervor, die sich gegen die rassistische Beleidigung eines Osnabrücker Spielers gestellt hatten: «Das ist etwas, was wir uns in deutschen Fußballstadien wünschen.»

Von dpa