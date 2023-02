MSV Duisburg muss auf Abwehrchef Mai verzichten

Sebastian Mai (MSV Duisburg) in Aktion.

Der Innenverteidiger hat sich beim Aufwärmen vor der Partie in Freiburg am Samstag (0:2) eine strukturelle Verletzung der Wadenmuskulatur zugezogen und wird dem Team bis auf Weiteres fehlen. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Wann der 29-Jährige zurückkehrt, steht noch nicht fest. Die nächsten beiden Spiele gegen den SV Meppen (25. Februar) und den VfB Oldenburg (5. März) wird der 29-Jährige noch nicht absolvieren können.