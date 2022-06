Robert Tesche wechselt vom VfL Bochum zum VfL Osnabrück

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Robert Tesche verpflichtet. Der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Bundesligisten VfL Bochum. Er wechselt ablösefrei, da sein Kontrakt ausläuft. Über die Vertragslaufzeit in Osnabrück machte der Verein am Donnerstag keine Angaben.

Tesche war seit 2017 in Bochum und stieg im vergangenen Jahr mit dem Verein in die Bundesliga auf. In der abgelaufenen Saison kam er auf elf Erstliga-Einsätze.

Vor seinem Engagement in Bochum spielte er unter anderem in der Bundesliga für den Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld. Später wechselte er nach England in die 2. Liga zu Nottingham Forest und Birmingham City. Insgesamt war er 136 Mal in der Bundesliga im Einsatz. Dabei erzielte er sieben Tore. Zudem spielte er 107 Mal für die Bochumer in der 2. Bundesliga (13 Tore).