Sieg über Lautern: Viktoria Köln hat Klassenerhalt sicher

Viktoria Köln hat sich vorzeitig ein viertes Jahr in der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Rechtsrheinischen besiegten am vorletzten Spieltag den Aufstiegs-Aspiranten 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (2:0) und sind vor dem abschließenden Spiel bei Eintracht Braunschweig gerettet. Der Eintracht bescherte die Viktoria durch den Sieg auf der Couch vorzeitig den Aufstieg in die 2. Liga, Lautern muss in die Relegation gegen Dynamo Dresden.

