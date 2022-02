Viktoria Köln verlängert Vertrag mit Cheftrainer Janßen

Dies teilte der Club am Mittwoch mit, machte aber keine Angaben zur Vertragslaufzeit. Der 55 Jahre alte gebürtige Kölner hatte das Traineramt bei Viktoria vor einem Jahr erneut angetreten, zuvor war er bereits von Januar bis Juni 2018 Coach der Höhenwalder. «Viktoria Köln ist das aktuell spannendste Projekt in der 3. Liga, deshalb bleibe ich gerne an Bord» sagte Janßen zur Vertragsverlängerung. Die Kölner stehen in der Tabelle derzeit auf Rang 14 mit sechs Punkte Abstand zu den Abstiegsrängen.