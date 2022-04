Wald nach Pokal-Blamage: «Spielen seit Jahren Grütze»

Präsident Ingo Wald vom Fußball-Drittligisten MSV Duisburg hat nach der Blamage im Halbfinale des Niederrheinpokals beim Viertligisten SV Straelen mit scharfen Worten Konsequenzen angekündigt. «Wir spielen seit zwei Jahren nur Grütze. Wir werden uns morgen mit den Gremien zusammensetzen und alles auf den Prüfstand stellen», sagte Wald am Mittwochabend zu «Reviersport».

Fußbälle liegen in einem Tor.

Durch die 0:1-Niederlage verpasste der MSV das Landespokal-Finale im eigenen Stadion und damit auch bereits die Teilnahme am DFB-Pokal. «Ich bin fassungslos. Wir haben gerade 300.000 Euro verspielt und das in Zeiten, in denen wir jeden Euro umdrehen müssen», sagte der Präsident, laut «Reviersport» den Tränen nahe.

Der Klassenerhalt in der 3. Liga ist für den langjährigen Bundesligisten angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und noch drei ausstehenden Spielen greifbar. Am Wochenende hatten die Duisburger aber eine 0:6-Heimpleite gegen 1860 München kassiert.