Wehen Wiesbaden kämpft gegen Bielefeld um Zweitliga-Aufstieg

Der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld kämpfen in der Relegation um den letzten freien Platz in der 2.

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski will gegen Bielefeld den Aufstieg perfekt machen.

Fußball-Bundesliga für die Saison 2023/24. Die Hessen genießen als Drittliga-Dritter im Hinspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) Heimrecht und wollen sich vor eigener Kulisse eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag schaffen. Dieses Ziel verfolgt aber auch der Tabellen-16. der 2. Liga aus Bielefeld, dem ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bundesliga der direkte Absturz in die Drittklassigkeit droht.