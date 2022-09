«Alles war besser»: Klopp erleichtert nach Liverpool-Sieg

Die Erleichterung bei Jürgen Klopp war enorm. Der FC Liverpool zeigte beim 2:1 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam die erhoffte Reaktion nach der 1:4-«Horrorshow» von Neapel.

«Wenn man Neapel und heute Abend vergleicht, könnte man meinen, es wäre nicht der gleiche Sport gewesen», sagte der 55 Jahre alte Trainer. «Alles war besser. Es war ein erster Schritt, ein sehr wichtiger Schritt.»

Es dauerte jedoch bis zur 89. Minute, ehe der Ex-Schalker Bundesligaprofi Joël Matip mit seinem Kopfballtor die Reds vor einem Fehlstart in der Königsklasse bewahrte. «Ich hatte bereits vorher ein paar Gelegenheiten. Daher war es sehr schön, doch noch getroffen zu haben», sagte der Deutsch-Kameruner. Allerdings war dem Abwehrspieler gar nicht klar, ob sein wuchtiger Kopfball im Netz gelandet ist. «Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er drin war. Aber als ich den Schiedsrichter sah, kamen die Emotionen hoch», sagte Matip.

Die Klopp-Elf zeigte sich von Beginn deutlich verbessert. Mohamed Salah traf zur verdienten 1:0-Führung (17.). Nach dem Ausgleich durch Mohammed Kudus (Klopp: «Ein unglaublicher Treffer»), wurde Liverpool kurz vor Schluss verdient erlöst. «Es war sehr wichtig, dass wir nach der Horrorshow in Neapel eine Reaktion gezeigt haben», betonte Kapitän Virgil Van Dijk bei DAZN. «Es war ein Schritt in die richtige Richtung.»

Nun warten auf den FC Liverpool spielfreie Tage. Wegen des Staatsbegräbnisses nach dem Tod von Queen Elizabeth II. fällt die Premier-League-Partie am Sonntag beim FC Chelsea aus. Aufgrund der Länderspielpause geht es daher erst am 1. Oktober mit dem Heimspiel gegen Brighton&Hove Albion weiter. «Jetzt haben wir eine seltsame, ziemlich lange Pause», merkte Klopp an.