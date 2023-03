Benfica demontiert Brügge - Roger Schmidt im Viertelfinale

Der deutsche Coach setzte sich mit den Portugiesen im Achtelfinal-Rückspiel 5:1 (2:0) gegen den FC Brügge durch und zog damit zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere in die Runde der besten acht Teams Europas ein. Rafa Silva (38. Minute), Gonçalo Ramos (45.+2/57.), João Mário (71./Foulelfmeter) und David Neres (78.) erzielten die Tore für Benfica. Bjorn Meijer (87.) gelang im Estádio da Luz der Ehrentreffer für die Gäste. Das Hinspiel in Belgien hatte Schmidts Team mit 2:0 gewonnen.

Portugals Fußball-Rekordmeister bleibt damit in dieser Königsklassen-Saison weiter ungeschlagen. Zudem führt Benfica in der heimischen Liga die Tabelle souverän an. Die Auslosung der Viertelfinal-Spiele der Champions League findet am 17. März statt.