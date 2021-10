Erstes Endspiel um den Gruppensieg: BVB bei Ajax gefordert

Volles Stadion, prickelnde Tabellenkonstellation - mit großer Vorfreude trat der BVB die Busreise nach Amsterdam an. Die Partie des Ersten gegen den Zweiten ist wegweisend für den Gruppensieg.

Die BVB-Spieler wärmen sich beim Abschlusstraining für das Spiel in Amsterdam auf.

In der Bundesliga im Soll, in Europa auf gutem Weg - Borussia Dortmund reist mit Zuversicht zum ersten Endspiel um den Champions-League-Gruppensieg nach Amsterdam.

Mit einem Erfolg am 19. Oktober (21.00 Uhr/Amazon Prime) beim punktgleichen Spitzenreiter wäre das Achtelfinale bereits zur Halbzeit der Vorrunde zum Greifen nahe. «Ajax ist schon eine geölte Maschine. Wir haben keine Angst, aber großen Respekt», sagte Marco Rose voller Vorfreude auf die Partie in der vollen Amsterdam Arena. Wie der Coach verspürt auch Mittelfeldspieler Julian Brandt eine besondere Anspannung: «Das ist ein Spiel, in dem jeder brennt.»

«Die Stimmung ist heiß, der Gegner stark»

Im mit 55.000 Plätzen größten Stadien der Niederlande am Johan Cruijff Boulevard steht der Borussia eine anspruchsvollere Aufgabe bevor als bei den bisherigen internationalen Auftritten gegen Besiktas Istanbul (2:1) und Sporting Lissabon (1:0). Denn der Tabellenführer der Eredivisie, der die bisher punktlosen Gruppenkontrahenten aus der Türkei (5:1) und Portugal (2:0) noch souveräner besiegte, hat einen ähnlich guten Lauf wie der BVB. «Die Stimmung ist heiß, der Gegner stark. Das wird eine sehr große Herausforderung», kommentierte Rose vor der Busreise des Teams in die niederländische Metropole.

Vor allem das starke Pressing des Gegners nötigt dem Coach Respekt ab: «Wir werden wenig Zeit haben, wenn wir selbst den Ball haben. Diese Zeit müssen wir gut nutzen. Aber auch wir stehen für Schlagabtausch, dürfen es aber nicht zu weit ausarten lassen.» Ähnlich groß ist die Wertschätzung für den Gegner bei Brandt: «Was die momentan für einen Fußball spielen, ist herausragend.»

Angespannte Dortmunder Personallage

Zum Start in einen heißen Herbst mit sechs Spielen in 19 Tagen erfüllten sich die Hoffnungen der Dortmunder auf die Rückkehr angeschlagener Stammkräfte nicht. Sowohl für Mahmoud Dahoud als auch für Giovanni Reyna, Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko kommt die Partie bei Ajax Amsterdam noch zu früh. Immerhin seht der Langzeitverletzte Dan-Axel Zagadou erstmals seit Monaten wieder im Kader. Ungeachtet der weiterhin angespannte Personallage gab Nationalspieler Emre Can die Richtung vor: «Ajax hat eine spielerisch starke Mannschaft. Aber auch wir können kicken. Wir müssen selbstbewusst auftreten. Unser Ziel ist es, da zu gewinnen.»

Angesichts der vielen Ausfälle und der bevorstehenden Terminhatz legt Trainer Rose derzeit großen Wert auf Belastungssteuerung. So fehlten mit Erling Haaland, Mats Hummels, Manuel Akanji, Thomas Meunier, Nico Schulz und Julian Brandt gleich sechs Profis beim noch in Dortmund abgehaltenen Team-Abschlusstraining, stehen aber in Amsterdam zur Verfügung.

Kräftemessen der Torjäger Haller und Haaland

Das Duell des Ersten mit dem Zweiten wird auch zum Kräftemessen der beiden Torjäger Sebastien Haller und Erling Haaland. Der ehemalige Frankfurter und heutige Ajax-Angreifer führt mit fünf Treffern die aktuelle Torjägerliste der Königsklasse an und traf auch am Wochenende beim 2:0 von Ajax in Heerenveen.

Dortmunds Tormaschine Haaland war in der vergangenen Saison bester Schütze des Wettbewerbs und steuerte am vergangenen Samstag zwei Treffer zum 3:1 seines Team über den FSV Mainz bei. Nach Einschätzung von Brandt braucht sein Teamgefährte keinen Vergleich zu scheuen: «Für mich persönlich ist Erling unter den Top-3-Stürmern der Welt. Er hat sich in seinem Spiel außerhalb der Box extrem gesteigert, macht Bälle fest, liefert Assists.»

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Ajax Amsterdam: Pasveer - Mazraoui, Timber, L. Martinez, Blind - Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Berghuis, Haller, Tadic

Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus - Malen, Haaland

Schiedsrichter: Gil Manzano (Spanien)