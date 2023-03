Innenministerin Faeser verurteilt Fan-Krawalle in Neapel

Vermummte Hooligans randalierten vor dem Spiel in Neapel.

«Diese Gewalt heute Abend ist aufs Schärfste zu verurteilen», schrieb die SPD-Politikerin bei Twitter und ergänzte: «Gewalttäter und Chaoten machen den Sport kaputt.»

Diese Gewalt heute Abend ist aufs Schärfste zu verurteilen. Gewalttäter und Chaoten machen den Sport kaputt. https://t.co/uZ3k86qFLy — Nancy Faeser (@NancyFaeser) March 15, 2023

Am Nachmittag hatten Ultras und Hooligans sowohl des Fußball-Bundesligisten als auch des Serie-A-Spitzenreiters in der Mittelmeerstadt randaliert, Polizisten angegriffen und Lokale demoliert. Ein Auto wurde in Brand gesetzt.