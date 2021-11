Klopp spricht über fehlenden Handschlag mit Simeone

Beim CL-Hinspiel hatte Diego Simeone von Atletico Madrid Liverpools Trainer Jürgen Klopp den traditionellen Handschlag nach dem Spiel verweigert. Für Klopp ändert das nichts an seinem Respekt für ihn.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp steht am Spielfeldrand. (Archivbild)

Kein Handschlag mit Diego Simeone? Kein Problem. Zumindest nicht für Liverpools Trainer Jürgen Klopp.

«Ich weiß, Diego mag diese Sachen nicht und ich bin selbst nicht der größte Händeschüttler und möchte Leuten nicht auf die Nerven gehen mit meinem Händeschütteln», sagte Klopp nach dem 2:0 in der Champions League gegen Atletico Madrid am Mittwochabend. «Er mag es nicht und ich bin nicht rüber gegangen, aber das ändert nichts an meinem Respekt für ihn und die Arbeit, die er macht.»

Argentinier mag Handschlag-Brauch nicht

Nach dem 3:2 im Hinspiel vor zwei Wochen hatte Klopp noch vergeblich versucht - wie nach Fußballspielen üblich - Simeone die Hand zu geben. Vor der Partie an der Anfield Road hatte der Argentinier erklärt, er möge den Brauch nicht, weil es unaufrichtig sei in den Emotionen unmittelbar nach dem Schlusspfiff.

Liverpool verbuchte den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel und ist als Sieger der Gruppe B bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Atletico steht vor den beiden ausstehenden Begegnungen mit vier Punkten auf Rang drei zwischen dem FC Porto (5 Punkte) und dem AC Mailand (1).