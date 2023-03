«Lieber Herr Habeck»: Sandro Wagner mit Spruch zu Tempolimit

TV-Experte Sandro Wagner sorgte mit seinem Spruch zum Tempolimit für Wirbel in den Sozialen Netzwerken.

Nach einem Laufduell des schnellen Münchners Kingsley Coman mit Nuno Mendes von Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel sagte der frühere Fußball-Nationalspieler bei DAZN am Mittwochabend: «Das ist linke Spur, deutsche Autobahn ohne Tempobegrenzung, was hoffentlich so bleibt, lieber Herr Habeck.»

In sozialen Netzwerken sorgte diese Aussage des 35-Jährigen für reichlich Kommentare, es gab Kritik und Zustimmung. Nach den Sondierungen im Jahr 2021 hatte Grünen-Chef Robert Habeck mit Blick auf die Koalition von SPD, Grünen und FDP gesagt, dass seine Partei ein Tempolimit «nicht durchsetzen» konnte. Bundesverkehrsminister ist Volker Wissing von der FDP.