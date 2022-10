Mané von Startschwierigkeiten nicht überrascht

«Alles ändert sich, das ist überhaupt nicht leicht. Ich muss mich anpassen. Ich wusste das, das war keine Überraschung. Es läuft genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte», sagte der vom FC Liverpool gekommene Angreifer im Interview auf uefa.com.

Nach einem starken Saisonauftakt hatte der 30-Jährige wie das gesamte Bayern-Team zuletzt gekriselt, beim jüngsten 4:0 gegen Bayer Leverkusen erzielte er seinen ersten Treffer in der Fußball-Bundesliga seit dem 7:0-Sieg in Bochum Ende August. «Es ist nicht leicht, von einem Club zu einem anderen zu wechseln», sagte er. «Jetzt bin ich in einem neuen Land. Es ist nicht leicht, weil sich auf einmal so viel verändert - die Leute, Training, alles.» Aber die Leute im Verein seien toll. «Ich bin sehr glücklich.»