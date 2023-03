PSG-Star Neymar fällt wegen Operation mehrere Monate aus

PSG-Stürmer Neymar muss am Knöchel operiert werden und fällt womöglich für den Rest der Saison aus.

Es werde drei bis vier Monate dauern, bis Neymar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könne, ließ der Club verlauten. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) tritt PSG im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München an und muss ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen.

Die Bänderoperation sei erforderlich, weil der rechte Knöchel des 31 Jahre alten Brasilianers in den vergangenen Jahren mehrfach in Mitleidenschaft gezogen worden sei, erklärte der Club in einer Mitteilung.

Nach der jüngsten Verletzung beim Ligaspiel gegen Lille hätte das medizinische Personal zu einer Bänderoperation geraten, um das Risiko weiterer Rückschläge zu verringern. Der Eingriff werde in wenigen Tagen in einem Krankenhaus in Doha durchgeführt.