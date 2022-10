Zukünftiger RB-Sportchef Eberl bei Celtic im Stadion

Glasgow (dpa)

Der zukünftige Sportchef Max Eberl wird das Spiel des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in der Champions League bei Celtic Glasgow am Dienstagabend im Stadion verfolgen. Der 49-Jährige ist in die schottische Großstadt gereist, auf Twitter kursieren Bilder von Eberl bei einer Zigarettenpause vor dem Teamhotel.

