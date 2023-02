Bochum im Achtelfinal-Derby gegen BVB mit «Mut und Risiko»

«Ich bin sehr glücklich über die Situation, dass wir die Qual der Wahl haben», sagte der 54-Jährige und sprach von einer «Luxussituation». Verteidiger Cristian Gamboa fällt als einziger Feldspieler aus.

Gegen den favorisierten Ruhrgebiets-Rivalen will sich der VfL am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) nicht hauptsächlich auf die Defensive konzentrieren, sondern mutig nach vorne spielen. «Der Sicherheitsgedanke hier in einem Heimspiel in einem Achtelfinale wäre der falsche Ansatz», sagte Letsch. «Ohne Mut und Risiko werden wir mit Sicherheit keine Chance haben.» Bochum hat unter Letsch alle bisherigen fünf Heimpflichtspiele gewonnen.