Salihamidzic glaubt nicht an Neuer-Einsatz gegen Augsburg

«Wir schauen von Tag zu Tag. Ich glaube, dass das nicht ganz klappen wird», sagte Salihamidzic nach dem 5:0 des deutschen Rekordmeisters im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg mit Blick auf die Partie an diesem Mittwochabend.

Der 36 Jahre alte Neuer fehlte gegen Freiburg wie schon vier Tage zuvor beim 4:2 in der Champions League gegen Viktoria Pilsen wegen einer schmerzhaften Prellung am Schultereckgelenk. Am Sonntagabend beobachtete er den Bayern-Sieg ebenso von der Tribüne aus wie Teamkollege Thomas Müller. Der Angreifer pausierte wegen muskulärer Probleme. «Bei Thomas sehe ich eine realistischere Chance als bei Manu», sagte Trainer Julian Nagelsmann zu den Chancen auf ein Mitwirken von Müller und Neuer im Pokal. In der Bundesliga hatten die Münchner erst vor wenigen Wochen ebenfalls auswärts gegen den FCA mit 0:1 verloren.