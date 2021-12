Dortmund-Fans aufgepasst:

Hier kommt eure Chance auf ein einmaliges Bundesliga VIP-Wochenende in der Hauptstadt. Hyundai Deutschland verlost 2 x 4 VIP-Tickets für das nächste Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin - inkl. Übernachtung sowie An- und Abreise mit einem vollelektrischen IONIQ 5.

Erlebt zu viert das Spiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund am Samstag, den 18.12.2021 im VIP-Bereich des Olympiastadions und übernachtet anschließend in einem exklusiven 4* Hotel. Für die gesamte Reise stellt Hyundai einen IONIQ 5 zur Verfügung, mit dem ihr euch auf eine elektrisierende Auswärtsfahrt in die Hauptstadt freuen könnt.

Ihr habt als Gewinner die Möglichkeit, drei weitere Personen nach Berlin mitzunehmen. Nach der Abholung des Autos beim Hyundai-Händler könnt ihr euch mit einem vollgeladenen IONIQ 5 in Richtung Berlin begeben und das VIP-Paket genießen.

Erlebt auf dieser nachhaltigen Auswärtsfahrt elektrische Innovation mit dem IONIQ 5: Intelligente Technologien, nachhaltige Materialien und ein komfortables Wohlfühlklima.

So geht Elektromobilität.

Hier geht’s zum Gewinnspiel: https://www.hyundai.de/moments/