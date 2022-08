Arsenal gewinnt zum Saisonstart gegen Crystal Palace

Beim Stadtrivalen Crystal Palace gewannen die Londoner im Eröffnungsspiel mit 2:0 (1:0). Gabriel Martinelli brachte die Gunners in der 20. Minute per Kopf aus Nahdistanz in Führung. Danach wurde Palace immer stärker, ließ aber beste Chancen zum Ausgleich ungenutzt. Ein Eigentor von Marc Guehi (85.) stellte den Endstand her.