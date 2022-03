AS Monaco verpasst französisches Pokal-Finale

Die beiden deutschen Fußballer Alexander Nübel und Kevin Volland haben mit der AS Monaco den Einzug ins französische Pokalfinale verpasst.

Das Team verlor gegen den FC Nantes auswärts im Elfmeterschießen am Mittwochabend 2:4. Nach 90 stand es 2:2. Der in der 73. Minute eingewechselte Volland traf seinen Elfmeter, konnte das Aus damit aber nicht verhindern, weil Ben Yedder und Aurélien Tchouaméni zuvor ihre Versuche bereits vergeben hatten und alle vier Schützen von Nantes trafen. Im Finale am 8. Mai trifft Nantes nun auf OGC Nizza, das sich tags zuvor 2:0 gegen den Viertligisten FC Versailles durchgesetzt hatte.